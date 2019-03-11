كلوب: لا أحد سيتغلب علينا إذا لعبنا كما كنا أمام بيرنلي

الإثنين، 11 مارس 2019 - 13:02

كتب : FilGoal

صلاح - ماني - ليفربول

مع دخول الموسم في الأمتار الأخيرة، شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيكون خصما من الصعب التغلب عليه في حالة الظهور بالمستوى الذي شاهده الجميع أمام بيرنلي.

نجمنا المصري محمد صلاح صنع هدفا في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على بيرنلي 4-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "اليس لدينا مشكلة مع الثقة. نحن في لحظة جيدة، قلت ذلك من قبل. ولكن هذا يعني أننا بحاجة إلى جميع اللاعبين، فنحن بحاجة إليهم لائقين وفي الملعب وأشياء من هذا القبيل".

أخبار متعلقة

لالانا يتحدث عن محاولة تخطي الإصابات ودعم ليفربول في صراع اللقب صدقت يا كلوب! تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية كلوب ينتقد حكم مباراة بيرنلي ويشدد: لا ينبغي أن يحدث ذلك لماذا ظهرت غرفة الـ VAR خالية من الحكام أثناء إلغاء هدف بلد الوليد أمام ريال مدريد

وأضاف "لدينا مرة أخرى إصابات بسيطة، لم يكن جيمس ميلنر قادراً على المشاركة أمام بيرنلي، ولم يكن من المقرر أن يشارك ديان لوفرين أيضا، ولكنه كان على مقاعد البدلاء بعد المشاركة في المران مرتين فقط، لكن لم يكن لدينا أي شخص آخر، الناشئين، لكنهم لعبوا مع فريق تحت 23 عامًا".

وواصل المدرب الألماني "يجب أن نتأكد فقط من أن نبقى في السباق الحاسم في قمة ترتيب الدوري. رسالتنا هي ألا أحد سيتمكن من التغلب علينا إذا لعبنا كما لعبنا أمام بيرنلي، لأن لدينا خليط مثالي من محاربة المنافس، ومحاربة الظروف ولعب كرة القدم. كان ذلك جيدًا حقًا، أعجبني ذلك".

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.

ليفربول يورجن كلوب بيرنلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

يفضّل الفوز بالدوري أم دوري الأبطال؟ صلاح يجيب على سؤال محيّر من في الجول 4 دقيقة | المحترفون
تمت؟ قناة شيرينجيتو تعلن زيدان مدرب ريال مدريد الجديد.. والإعلان خلال ساعات 6 دقيقة | أوروبا
الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 16 دقيقة | المحترفون
صلاح يرد مازحا على "احترافية رامي عباس": اتحاد الكرة "هيزعل كده" 18 دقيقة | المحترفون
حسابات التأهل في دوري أبطال إفريقيا.. 11 فريقا يتنافسون على 6 مقاعد 52 دقيقة | إفريقيا
مصدر بالأهلي لـ في الجول: محاولات لتجهيز الشناوي للجلوس على الدكة أمام شبيبة الساورة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 2 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 3 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك