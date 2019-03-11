كلوب: لا أحد سيتغلب علينا إذا لعبنا كما كنا أمام بيرنلي

مع دخول الموسم في الأمتار الأخيرة، شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيكون خصما من الصعب التغلب عليه في حالة الظهور بالمستوى الذي شاهده الجميع أمام بيرنلي.

نجمنا المصري محمد صلاح صنع هدفا في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على بيرنلي 4-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "اليس لدينا مشكلة مع الثقة. نحن في لحظة جيدة، قلت ذلك من قبل. ولكن هذا يعني أننا بحاجة إلى جميع اللاعبين، فنحن بحاجة إليهم لائقين وفي الملعب وأشياء من هذا القبيل".

وأضاف "لدينا مرة أخرى إصابات بسيطة، لم يكن جيمس ميلنر قادراً على المشاركة أمام بيرنلي، ولم يكن من المقرر أن يشارك ديان لوفرين أيضا، ولكنه كان على مقاعد البدلاء بعد المشاركة في المران مرتين فقط، لكن لم يكن لدينا أي شخص آخر، الناشئين، لكنهم لعبوا مع فريق تحت 23 عامًا".

وواصل المدرب الألماني "يجب أن نتأكد فقط من أن نبقى في السباق الحاسم في قمة ترتيب الدوري. رسالتنا هي ألا أحد سيتمكن من التغلب علينا إذا لعبنا كما لعبنا أمام بيرنلي، لأن لدينا خليط مثالي من محاربة المنافس، ومحاربة الظروف ولعب كرة القدم. كان ذلك جيدًا حقًا، أعجبني ذلك".

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.