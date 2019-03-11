لاسارتي يتسلم تقريرا فنيا حول الغائبين عن رحلة الكونغو

الإثنين، 11 مارس 2019 - 12:20

كتب : أحمد الخولي

جهاز الأهلي الفني بقيادة لاسارتي

يتسلم مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي تقريرا فنيا عن اللاعبين الذين غابوا عن قائمة الفريق من مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم على أن يستأنف الأحمر تدريباته في التاسعة من صباح غد الثلاثاء على ملعب التتش.

ويتسلم لاسارتي أيضا تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد سقط أمام فيتا كلوب بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة على الفريق الجزائري من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة إلى ربع النهائي.

الأهلي فيتا كلوب لاسارتي

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