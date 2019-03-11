لالانا يتحدث عن محاولة تخطي الإصابات ودعم ليفربول في صراع اللقب

شدد آدم لالانا لاعب وسط ليفربول على أنه سيحاول نسيان الأشهر الماضية التي عانى فيها من الإصابات الكثيرة ودعم الريدز خلال صراع الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على بيرنلي برباعية مقابل هدفين ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، ليواصل مطاردة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وقال لالانا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كان من الصعب علي أن أمضي من 18 شهراً لعامين بعيداً عن المشاركة بسبب الإصابات. أتمنى أن يكون ذلك خلفي الآن. أريد فقط مواصلة العمل الجاد والمساهمة في ما ستكون نهاية مثيرة للموسم".

وأضاف "يكون الأمر سهلاً عندما تحافظ على لياقتك بشكل مستمر، ولم يكن ذلك متاحاً لي على مدار العامين الماضيين. كانت مباراة جيدة واستمتعت بتواجدي".

وأوضح "بيرنلي جعل المباراة صعبة بالنسبة لنا. كل ما علينا فعله هو التركيز على أنفسنا والفوز بالمباريات المقبلة. مانشستر سيتي فاز، لذا كان واجباً علينا أن نقدم الأداء الاحترافي المطلوب. ساهمنا في تصعيب الأمور علينا، لكن ساديو ماني أنهى المهمة بنجاح".

ورد ليفربول على هدف أشلي وستوود الجدلي المبكر في الدقيقة السادسة برباعية سجلها روبرتو فيرمينو وساديو ماني في الدقائق 19 و29 و68 و94 تخللها هدف يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 91.