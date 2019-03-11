كلوب ينتقد حكم مباراة بيرنلي ويشدد: لا ينبغي أن يحدث ذلك

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسهم الانتقادات لحكم مباراة فريقه ضد بيرنلي والتي انتصر فيها الفريق بنتيجة 4-2 يوم الأحد.

نجمنا المصري محمد صلاح صنع هدفا في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على بيرنلي ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد كانت مباراة جيدة. مباراة صعبة ولكن جيدة. نعلم جميعًا أنه من الصعب دائمًا مواجهة بيرنلي لأسباب مختلفة - وفي هذه المباراة كانت هناك بعض الظروف الأخرى التي جعلت الأمر أكثر صعوبة".

وأضاف "أحد هذه الأسباب كان الهدف المبكر الذي استقبلناه، لو كان للحكم زاوية رؤية أفضل لما أحتسب مثل هذا الهدف، فأنا لا أعرف بالضبط. لقد شاهدت في اللحظة الأولى أن هناك خطأً مرتكب ضد أليسون، والآن رأيت صوراً للهدف ولا يمكنك التعامل مع حارس المرمى بمثل هذه الطريقة، لا ينبغي أن يحدث ذلك، لكنهم سجلوا الهدف".

كان كلوب قد تعرض لعقوبة مالية قدرها 45 ألف جنيه استرليني بعد انتقاده حكم مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد الشهر الماضي.

وواصل "الشيء الجيد هو أنه كان في وقت مبكر، ست دقائق فقط، لذا كان لدينا ما يكفي من الوقت للرد، ووقت كافٍ لتعديل النتيجة، وهذا ما فعلناه. كان لدينا الاستحواذ على الكرة إلى حد كبير طوال الوقت، خلقنا الكثير من الفرص، أعتقد أننا كان لدينا 23 تسديدة على المرمى أو شيء من هذا القبيل مقابل ثلاثة فقط على مرمانا".

وأتم المدرب الألماني "الأهداف كانت جيدة، قاتل فيها اللاعبين من أجل التسجيل، 4-2، نتيجة رائعة. كنا نعلم أنه أمر صعب بحق اللعب امام بيرنلي، هو منافس دائمًا صعبًا بالنسبة لنا، لكن في معظم الأوقات يمكننا تحقيق الفوز، وقد شعرنا دائمًا بقيمة العمل الذي قمنا به. هذا ما يجب أن يكون عليه أداء ليفربول دائمًا، كل شيء جيد".

ورد ليفربول على هدف أشلي وستوود الجدلي المبكر في الدقيقة السادسة برباعية سجلها روبرتو فيرمينو وساديو ماني في الدقائق 19 و29 و68 و94 تخللها هدف يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 91.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.