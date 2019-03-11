اسكواش - افتتاح بطولة بلاك بول للسيدات في مصر بمشاركة 24 لاعبة.. بحضور وزير الرياضة

الإثنين، 11 مارس 2019 - 10:52

كتب : محمد سمير

بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة بلاك بول للسيدات أحد البطولات الذهبية في موسم الاسكواش، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام البطولة على ملعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس في القاهرة بمشاركة 24 لاعبة، وتختتم منافستها يوم الجمعة المقبل.

وتشارك عدد من اللاعبات المصنفات الأوائل عالميا في النسخة الأولى من البطولة، مثل رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب والفرنسية كاميل سيرم والإنجليزية لورا ماسارو.

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وتشارك في البطولة الماليزية نيكول دافيد أسطورة اللعبة والتي تختتم مشوار مسيرتها بنهاية الموسم الجاري.

وتنطلق عصر اليوم منافسات الدور الأول من البطولة هو بمثابة دور تمهيدي قبل أن ينطلق الدور الرئيسي غدا الثلاثاء.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أقامت حفل عشاء للاعبات أمس الأحد وشهدت كلمة خاصة لنيكول دافيد بطلة العالم 8 مرات سابقا.

اسكواش بلاك بول وزير الرياضة

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