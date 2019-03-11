غزال يشارك في خسارة فيرينسي أمام بورتو

سقط فريق فيرينسي أمام بورتو بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت في الأسبوع 25 من الدوري البرتغالي على ملعب ماركولينو دي كاسترو في مباراة شهدت مشاركة لاعبنا المصري علي غزال.

سجل لاعبو بورتو أهداف اللقاء كلها، بدأها فيليبي بهدف في مرماه لصالح فيرينسي في الدقيقة 4، ثم هدف التعادل من دانيلو بيريرا في الدقيقة 18 ثم هدف الفوز من المخضرم بيبي في الدقيقة 35.

علي غزال شارك في المباراة كاملة لكن فريقه مجددا لم ينجح في الفوز متلقيا خسارته السابعة على التوالي.

الفوز ارتقى ببورتو للمركز الأول مؤقتا برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن بنفيكا الذي يملك مباراة إضافية، فيما لم يتزحزح فيرينسي من مؤخرة الترتيب التي يحتلها وحيدا برصيد 14 نقطة ويقترب كثيرا من الهبوط للدرجة الثانية.

فيرينسي لم يحقق الفوز أيضا طوال الموسم سوى مرتين مع 8 تعادلات و15 خسارة ويحتاج الفريق لمعجزة للبقاء في الدوري.