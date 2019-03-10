بالفيديو - في 8 دقائق فقط.. ركلة جزاء مهدرة وهدفين غير محتسبين لـ بلد الوليد ضد ريال مدريد

8 دقائق فقط كانت كافية لحصول بلد الوليد على ركلة جزاء أمام ريال مدريد وتسجيل هدفين غير محتسبين.

ويلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

بدأ بلد الوليد صاحب الأرض والجماهير المباراة بقوة وهاجم ريال مدريد وبالفعل حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد خطأ من المدافع أودريوزولا.

وتقدم روبين ألكاراز لتسديد الركلة في الدقيقة 13 إلا أنه نفذها بطريقة غريبة للغاية أعلى المرمى.

وواصل بلد الوليد الضغط على الملكي واستطاع ألكاراز تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 14.

إلا أن حكم المباراة عاد إلى الفيديو الذي قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

لم يشعر لاعبو بلد الوليد باليأس وفي الدقيقة 20 سجل المهاجم سيرجي جوارديولا هدف جديد لفريقه لكن الحكم لم يحتسبه أيضا بسبب تسلل اللاعب.