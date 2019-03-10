كوكا يشارك في فوز أولمبياكوس على أريس برباعية

حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا عريضا على ضيفه أريس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الأسبوع 24 على ملعب الأول جيورجيوس كارايسكاكيس بمشاركة المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا".

سجل دانييل بودينس مرتين وجيورجيوس مازوراس، وميجيل جيريرو أهداف أولمبياكوس فيما سجل نيكولاس مارتينيز هدف أريس الوحيد.

وغاب نجمنا المصري أحمد حسن كوكا عن التسجيل بعد تألقه في المباراة الأخيرة وإحراز هاتريك، بعدما شارك في 63 دقيقة حصل فيهم على إنذار وخرج بديلا ليحل محله ميجيل جيريرو مسجل الهدف الرابع.

ورفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني خلف باوك سالونيكي المتصدر برصيد 64 والذي لم يخسر حتى الآن في 24 جولة.

ويملك أحمد حسن كوكا 11 هدفا مع أولمبياكوس في مختلف البطولات هذا الموسم وحجز مكانا أساسيا في تشكيل الفريق.