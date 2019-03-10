تشكيل ريال مدريد - تغييرات في الدفاع أمام بلد الوليد

أجرى سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد.

ويلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

ودفع سولاري بالمدافع أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن بدلا من داني كارفاخال، كذلك يلعب ناتشو في قلب الدفاع بدلا من القائد سيرجيو راموس.

وجاء تشكيل ريال مدريد بالكامل كالآتي:

المرمى: كورتوا.

الدفاع: أودريوزولا – ناتشو – فاران – ريجوليون.

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – داني سيبايوس – توني كروس.

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما.