مؤتمر ساري - استحقينا الفوز رغم الأخطاء .. وغيرت خطتي للمرة الأولى هذا الموسم

أبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري استياءه من بطئ فريقه تشيلسي في مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون والتي انتهت بتعادل إيجابي 1-1 وذلك في المؤتمر الصحفي التالي للقاء.

وبدأ ساري حديثه وقال "ارتكبنا العديد من الأخطاء لكننا استحقينا الفوز، استقبلنا هدفا من الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم في منطقة جزائنا، واجهنا سوء حظ كبير لكن على الجانب الآخر كان يجب أن نهاجم بشكل أفضل".

وتابع "لم نحرك الكرة بشكل سريع كفاية هذه الليلة ولم نقم بصنع خطورة كافية أمام فريق يدافع بعدد كبير من اللاعبين في الـ20 مترا الأخيرة".

وأضاف "غيرنا طريقة لعبنا للمرة الأولى هذا الموسم ولعبنا بخطة 4-2-3-1 بعد مشاركة هودسون-أودوي، المشكلة لم تكن في الخطة بل في طريقة لعبنا في الثلث الأخير من الملعب، مررنا كثيرا ولم نتسم بالسرعة"

وأتم "إذا لم يتحرك اللاعبون بدون كرة يصبح جورجينيو في ورطة، تغييره كان بسبب تغيير الخطة وليس لانخفاض مستواه".

تشيلسي تعادل في الدقيقة 92 بهدف من البلجيكي إيدين هازارد بعد التأخر بهدف من راؤول خيمينيز، ورفع الفريق اللندني رصيده لـ57 نقطة في المركز السادس متساويا مع أرسنال وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع قبل مواجهة الأخيرين في قمة الجولة 30.

ويملك تشيلسي لقاء مؤجلا من الجولة 26 أمام برايتون بسبب خوضه نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي سقط فيه أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.