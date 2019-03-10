كلوب يشدد: صلاح كان أفضل لاعبي ليفربول أمام بيرنلي

الأحد، 10 مارس 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ومحمد صلاح

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه محمد صلاح كان أفضل لاعبي فريقه أمام بيرنلي رغم عدم التسجيل.

صلاح صنع هدفا في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على بيرنلي 4-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته عقب اللقاء: "اليوم، بالنسبة لي، كان محمد صلاح أفضل لاعب في الملعب".

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وأضاف "لكنني لست متأكداً من أننا سنرى ذلك في العديد من التقييمات بعد المباراة لأنه لم يسجل".

هذه هي المرة الأولى لم يستطع صلاح فيها التسجيل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

ورد ليفربول على هدف أشلي وستوود الجدلي المبكر في الدقيقة السادسة برباعية سجلها روبرتو فيرمينو وساديو ماني في الدقائق 19 و29 و68 و94 تخللها هدف يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 91.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.

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