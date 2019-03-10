رقم قياسي سلبي لصلاح بعد مواجهة بيرنلي

انتصر ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2 يوم الأحد لكن المباراة شهدت تحقيق عدة أرقام بعضها إيجابية فيما جاء نصيب صلاح فيها رقم سلبي.

وحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت أبرز أرقام المباراة كالتالي:-

- هذه هي المرة الأولى لم يستطع صلاح فيها التسجيل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

منذ أن انضم الدولي المصري إلى الريدز لم يتوقف عن التسجيل في أكثر من 3 مباريات متتالية.

للمرة الأولى، صلاح لم يستطع التسجيل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز ⚽️🔴 - مانشستر يونايتد ❌ - واتفورد ❌ - إيفرتون ❌ - بيرنلي ❌ pic.twitter.com/w9E1upVp4n — FilGoal (@FilGoal) March 10, 2019

- رفع ساديو ماني رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا ليصبح رابع هدافي المسابقة حاليا بعد سيرجيو أجويرو الذي سجل 18 هدفا، وصلاح وهاري كين الوصيفان بـ17 هدفا.

- الهدف الرابع لليفربول كان الهدف رقم 50 لساديو ماني بقميص ليفربول في كل المسابقات، فقط هو وصلاح (64 هدفا) من القارة السمراء اللذان وصلا لحاجز الـ50 هدفا.

- كما أنه الهدف رقم 50 هذا الموسم لثلاثي ليفربول الهجومي صلاح وفيرمينو وماني.

- وصل فيرمينو للهدف رقم 100 الذي يسهم فيه خلال فترة قيادة يورجن كلوب له في ليفربول بكل البطولات (تسجيل 63 وصناعة 37).

- أندي روبرتسون وصل إلى 50 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.