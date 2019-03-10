محدّث انتهت - تشيلسي (1) - (1) ولفرهامبتون

الأحد، 10 مارس 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي وولفرهامبتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي..

تابع تغطية خاصة للمباراة لحظة بلحظة، وطالع تشكيل الفريقين من هنا

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** ق90 جوووووووووووووول هدف قاتل لـ هازارد

** لعبة مميزة من جوتا وتمريرة متقنة لـ خيمينيز الذي سدد في شباك كيبا.

ق55 جووووووووووووووووول خيمينيز والهدف الأول لـ ولفرهامبتون في مرمى تشيلسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

في إنجلترا

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