بالفيديو - صلاح يصنع لفيرمينو.. وماني يضاعف النتيجة

الأحد، 10 مارس 2019 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - توتنام

صنع محمد صلاح نجم ليفوبول هدفا لزميله روبرتو فيرمينو في مباراة بيرنلي يوم الأحد.

ويحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الثانية مساء.

بدأت المباراة بشكل مثير حين سجل أشلي وستوود هدفا جدليا بعد إعاقة زميليه لأليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة السادسة، لكن ليفربول رد بهدفين.

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فقد صنع الدولي المصري هدف التعادل لزميله البرازيلي الذي قابل عرضيته الأرضية بلمسة في الشباك.

الهدف هو التاسع الذي يصنعه صلاح في الدوري هذا الموسم.

واصل ليفربول الضغط حتى نجح آدم لالانا في خطف الكرة من مدافعي بيرنلي لتصل لصلاح حاول تسديدها في المرمى لكنها وصلت إلى ماني الذي أعادها للشباك بشكل جميل.

محمد صلاح ليفربول روبرتو فيرمينو

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