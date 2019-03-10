بالفيديو - هدف جدلي يهز شباك ليفربول مبكرا

الأحد، 10 مارس 2019 - 14:28

كتب : FilGoal

أليسون

اهتزت شباك ليفربول بهدف جدلي في الدقائق الأولى من مباراة بيرنلي يوم الأحد.

ويحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الثانية مساء.

بدأت المباراة بشكل مثير حين سجل أشلي وستوود هدفا جدليا بعد إعاقة زميليه لأليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة السادسة.

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مع تبقي 9 مباريات على نهاية الدوري، يقبع ليفربول في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر، علما بأن الفريق الأحمر يستضيف بيرنلي اليوم.

ليفربول بيرنلي

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