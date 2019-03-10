كلوب يفسر أسباب الدفع بآدم لالانا كأساسي ضد بيرنلي

الأحد، 10 مارس 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - آدم لالانا - كارديف - ليفربول

تعجب البعض من قرار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالدفع بآدم لالانا كأساسي في مباراة بيرنلي يوم الأحد، لكن الألماني يفسر ذلك.

ويحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الثانية مساء.

وعن سبب دفعه بلالانا أساسيًا اليوم، قال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد ظهر بشكل ملفت للغاية خلال التدريبات، وعندما تفكر في إجراء تعديل أو إثنين على التشكيل ويكون لالانا متاحًا وفي أفضل مستوياته، فذلك أمر رائع".

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وأضاف المدرب الألماني "إنه يتدرب جيدًا منذ فترة، ولكنه كان رائعًا للغاية هذا الأسبوع، ولهذا يبدأ مباراة اليوم".

بجانب آدم لالانا، يعود روبيرتو فيرمينو للتشكيل الأساسي بعد عدم الدفع به منذ البداية في المباراة الماضية ضد إيفرتون، ليكون كلوب قد أجرى تعديلين فقط على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة ضد إيفرتون الأسبوع الماضي.

فيرمينو يتواجد في الخط الأمامي رفقة نجمنا المصري محمد صلاح وساديو ماني.

آدم لالانا محمد صلاح ليفربول

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