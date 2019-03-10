تقرير: هل يتواجد زيدان في تورينو للتفاوض مع يوفنتوس؟

ازدادت شائعات اقتراب زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد من قيادة يوفنتوس الموسم المقبل، بعد تواجده في تورينو الإيطالية.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن زيدان هو الخيار الأول لتولي قيادة الفريق خلفا لماكس أليجري في الموسم المقبل.

وتأتي تكهنات الصحف الإيطالية بغض النظر عن نتيجة مواجهة الإياب بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين نظيفين للجانب الإسباني.

وكشفت صحيفة لا ستامبا الإيطالية عن تواجد زيدان في مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية، ورغم تواجده لأسباب أخرى إلا أنه قد أجرى محادثات مع ممثلي يوفنتوس.

وكان نيكولا أموريسو زميل زيدان السابق في يوفنتوس قد نشر صورة لمباراة خماسي تجمع الثنائي مما أشعل التكهنات أكثر.

وأضاف التقرير الإيطالي أن زيدان لم يلتق مباشرة بأندريا آنييلي رئيس النادي الإيطالي، لكنه ناقش مفاوضات مع ممثلي النادي.

تأتي تلك التكهنات في ظل تداول اسم زيدان للعودة مجددا إلى قيادة ريال مدريد خلفا لسنتياجو سولاري المدير الفني الحالي.