تقرير: هل يتواجد زيدان في تورينو للتفاوض مع يوفنتوس؟

الأحد، 10 مارس 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

ازدادت شائعات اقتراب زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد من قيادة يوفنتوس الموسم المقبل، بعد تواجده في تورينو الإيطالية.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن زيدان هو الخيار الأول لتولي قيادة الفريق خلفا لماكس أليجري في الموسم المقبل.

وتأتي تكهنات الصحف الإيطالية بغض النظر عن نتيجة مواجهة الإياب بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين نظيفين للجانب الإسباني.

أخبار متعلقة

أتليتكو يستعد لـ يوفنتوس بفوزه "المفضل" على ليجانيس أليجري في مؤتمر ناري: معي أصبح دوري الأبطال هدفا لـ يوفنتوس.. كنتم تخافون من مالمو! بالفيديو – "فريق يفوز بالدوري وآخر يتأهل لأبطال أوروبا".. يوفنتوس يكتسح أودينيزي برباعية مفاجأة مُدوية.. صحفي إيطالي: يوفنتوس أتفق مع جوارديولا على تولي قيادة الفريق

وكشفت صحيفة لا ستامبا الإيطالية عن تواجد زيدان في مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية، ورغم تواجده لأسباب أخرى إلا أنه قد أجرى محادثات مع ممثلي يوفنتوس.

وكان نيكولا أموريسو زميل زيدان السابق في يوفنتوس قد نشر صورة لمباراة خماسي تجمع الثنائي مما أشعل التكهنات أكثر.

وأضاف التقرير الإيطالي أن زيدان لم يلتق مباشرة بأندريا آنييلي رئيس النادي الإيطالي، لكنه ناقش مفاوضات مع ممثلي النادي.

تأتي تلك التكهنات في ظل تداول اسم زيدان للعودة مجددا إلى قيادة ريال مدريد خلفا لسنتياجو سولاري المدير الفني الحالي.

زيدان ريال مدريد يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيان رسمي - بيرمنجهام يحرم "المشجع المعتدي" من دخول ملعبه مدى الحياة دقيقة | أوروبا
بالفيديو - بمشاركة المحمدي.. الكارما تعاقب مشجع بيرمنجهام المعتدي وتنصر أستون فيلا 15 دقيقة | المحترفون
تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في تعادل قاسم باشا مع جوزتبه 24 دقيقة | المحترفون
بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية 28 دقيقة | إفريقيا
مجموعة الزمالك - بترو أتليتكو يهزم نصر حسين داي بثنائية ويشعل الحسابات 28 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم على إهداره في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي 55 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك