كلوب: كل مبارياتنا المتبقية في الدوري ستشبه لقاء إيفرتون

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه سيواجه خصمًا صعبًا ولديه نفس رغبة فريقه في حصد الثلاث نقاط عندما يلعب الريدز فريق بيرنلي ظهر اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

يسعى ليفربول اليوم للعودة لطريق الانتصارات من جديد بعد التعادل السلبي الأخير ضد الجار إيفرتون، ولكن كلوب يتوقع أن يدخل بيرنلي المباراة بنفس الهدف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن ندخل هذه المباراة بعد تعادل سلبي ضد إيفرتون. لقد قلت بعد تلك المباراة، وأكد كلامي معظم محللو الأداء، أننا كنا الطرف صاحب النسبة الأعلى من الفرص التهديفية. لقد سيطرنا على مجريات المباراة، ولعبنا بشكل جيد، لذلك أنا سعيد بما قدمه اللاعبون خلال تلك المباراة".

وأضاف "خلال المواسم الناجحة، دائمًا ستكون هناك بعض المباريات التي يجب تسليط الضوء على الأداء فيها أكثر من نتيجتها النهائية، وأعتقد أن مباراة إيفرتون كانت إحدى هذه المباريات. أتوقع أن تكون جميع المباريات المتبقية لنا هذا الموسم شبيهة بتلك المباراة، فجميع الفرق لديها أهدافًا تسعى لتحقيقها. أعتقد أن مباراة اليوم ستكون خير دليل على ذلك، فبيرنلي معرضون لخطر الهبوط، ولذلك سيكون لديهم نفس الرغبة في حصد الثلاث نقاط، حالهم كحالنا".

ليفربول أمامه 8 مباريات حتى نهاية المسابقة عقب لقاء بيرنلي، علما بأن الفريق يتأخر عن المتصدر مانشستر سيتي بأربع نقاط.

وواصل "في كرة القدم أنت لا تلعب وحدك – فكل الفرق لديها طموحاتها وأهدافها الخاصة، ولا يحق لك أبدًا أن تقول أن أهدافك أكبر من أهداف خصومك. شخصية بيرنلي تعكس شخصية مدربهم، فهم فريق جيد وشرس ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم. بكل تأكيد سيأتون إلينا بهدف الفوز وجعل الأمور صعبة علينا، ونحن نعلم ذلك جيدًا. لكي نفوز بهذه المباراة، علينا بذل مجهود أكبر من منافسنا".

واستمر "بيرنلي لديهم طموح كبير، ولكن نحن أيضًا لدينا طموح كبير جدًا. نريد أن نمزج بين الجودة التي نمتلكها وعزيمتنا وإصرارنا على تحقيق أهدافنا، فهذه هي المعادلة المطلوبة. بالطبع نحن نريد أن نفوز بالألقاب من أجل النادي والجماهير، ولكن لكي نصل إلى هذا الهدف علينا أن لا نكتفي برغبتنا فقط. يجب علينا أن نكون مستعدين، وأن نظهر ردة فعل مناسبة في المواقف المختلفة داخل الملعب وخارجه".

وأتم المدرب الألماني "أرى أن اللاعبين يستمتعون بالمنافسة وما تصاحبها من تحديات. هناك فرصة حقيقية للفوز بلقب واحد على الأقل هذا الموسم، واللاعبون يدركون ذلك ولديهم حماس كبير للوصول لهذا الهدف. الفوز بالدوري الإنجليزي مهمة صعبة للغاية، وهذا ما يجعل النجاح فيه أمر رائع".