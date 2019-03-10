مستشفى الأهلي - تحديد إصابة الشناوي وآشعة لـ هشام محمد لمعرفة موعد عودته

أجرى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم آشعة على الكاحل مساء أمس السبت بأحد المستشفيات الكونغولية.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة واستبدل اضطراريا في الشوط الأول خلال مواجهة فيتا كلوب التي انتهت بفوز الفريق الكونغولي بهدف نظيف.

وأثبتت الآشعة إصابة حارس الأهلي بالتواء في الكاحل وستحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

أما هشام محمد لاعب وسط الفريق فمن المقرر أن يجري آشعة على الركبة عقب عودته إلى القاهرة.

وكان هشام قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب وفضّل الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي عدم المجازفة باللاعب وخرج من القائمة.

ومن المقرر أن تحدد الآشعة التي يجريها اللاعب التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وتغادر بعثة الأهلي مطار كينشاسا في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد على أن تصل في الثانية من صباح غد الاثنين.

ويستضيف الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل بالجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا, ويحتاج الأهلي الفوز للتأهل متصدرا.