أسطورة أرسنال: جائزة هداف الدوري الإنجليزي ستذهب لـ صلاح أو أجويرو

الأحد، 10 مارس 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سيرخيو أجويرو

يعتقد روبير بيريز أسطورة أرسنال أن جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن تفلت من يد نجمنا المصري محمد صلاح أو سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

أجويرو في صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا، بفارق هدف عن صلاح وهاري كين مهاجم توتنام، بينما يملك بيير إيمريك أوباميانج 16 هدفا.

وقال بيريز في تصريحات لشبكة BWIN عن هذا الصراع: "أعتقد أن السباق على الحذاء الذهبي بين صلاح وأجويرو".

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وأضاف "لقد قدم صلاح موسمًا رائعًا من جديد وربما أثبت خطأ بعض الأشخاص الذين اعتقدوا أنه لن يتمكن من تكرار مستواه الموسم الماضي".

واستمر "لقد لعب صلاح دورًا مختلفًا هذا الموسم، حيث كان في كثير من الأحيان يلعب كمهاجم صريح أكثر من اللعب في مركزالجناح ، ورغم أنه كان مضغوطا لكنه نجح في تسجيل الأهداف".

وأتم "أعتقد أنه يجب عليك أن تقول أن أجويرو كان مميزا أمام الفرق الستة الكبار، ولكن لا شك أن صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن صلاح هو حامل لقب الحذاء الذهبي للموسم الماضي بالدوري الإنجليزي حين سجل 32 هدفا كرقم قياسي.

محمد صلاح سيرجيو أجويرو ليفربول مانشستر سيتي

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