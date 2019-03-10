كرة سلة - الاتحاد المصري يحدد مباريات الجولة الأخيرة من دوري السوبر في وقت واحد

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري إقامة جميع مباريات الجولة 14 من دوري السوبر في وقت واحد.

وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري السوبر في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل.

ويتنافس الأهلي والاتحاد السكندري على صدارة المسابقة قبل مرحلة التصفيات "البلاي أوف".

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري، ويتواجه الفريقان على صالة الأخير بالجولة الختامية ويخطف الفائز صدارة المسابقة.

ويقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق الجيش صاحب المركز الرابع.

بينما يتساوى كل من الجزيرة وسموحة وسبورتنج بـ 19 نقطة لكل منهم، ويتذيل مصر للتأمين الترتيب برصيد 13 نقطة.

كيف يتحدد بطل الدوري؟

تقام هذه المرحلة من مسابقة الدوري بين أفضل 8 فرق وتقام بنظام الذهاب والإياب أي من 14 جولة، ويتأهل الجميع للمرحلة المقبلة وهو نظام جديد لتحديد بطل الدوري.

يلعب أول الدوري مع صاحب المركز الثامن، وثاني الدوري مع صاحب المركز السابع، وثالث الدوري مع صاحب المركز السادس، وأخيرا رابع الدوري أمام صاحب المركز الخامس.

وتلعب تلك المرحلة بنظام أفضل في ثلاث مباريات، أي من يفوز بمباراتين يتأهل للمرحلة المقبلة المكونة من أربعة فرق الفائز من مواجهة أول الدوري والثامن يواجه الفائز من مواجهة الرابع أمام الخامس بنظام الأفضل في 5 مباريات، أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنهائي الدوري.

ويقام نهائي الدوري أيضا بنفس النظام (الأفضل في 5 مباريات) أي من يحقق الفوز في ثلاث مباريات يحقق لقب الدوري.