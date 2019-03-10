فان دايك: سنتعامل مع تصدر سيتي للدوري بهذا السلاح

يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن رد فعل فريقه الأمثل على تغيير الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي سيكون الهدوء مع تسع مباريات متبقية في السباق على اللقب.

مع تبقي 9 مباريات على نهاية الدوري، يقبع ليفربول في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر، علما بأن الفريق الأحمر سيستضيف بيرنلي اليوم.

وردا على سؤال حول رد فعل اللاعبين على الانتقال إلى المركز الثاني في الترتيب، قال فان دايك: "الحفاظ على الهدوء. أنا شخصياً أكون دائماً هادئاً لأنك لا تستطيع أن تتأثر بالإعلام أو بالمشجعين من نوادي مختلفة أو غير ذلك. أنت فقط بحاجة إلى البقاء هادئا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هناك تسع مباريات متبقية وكل شيء ممكن. أعتقد أن الكثير من الناس ينسون ذلك الأمر. الفارق مع سيتي ليس كبيرًا، لكنها فارق مع مانشستر سيتي. سوف نرى. التحدي التالي لنا هو بيرنلي وسيكون الأمر صعباً، لذا سنرى بعد ذلك كيف سيكون. لدينا مواجهة في دوري الأبطال قادمة، لدينا توقف دولي قادم، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت. سنرى ما تجلبه لنا".

وواصل "من المهم جدًا تحقيق الفوز ضد بيرنلي. في هذه المرحلة، الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على النقاط الثلاث. لا يهم كيف حقا، ولكننا نريد أن نقدم كرة قدم جيدة كذلك. هذا ما سنحاول فعله، ولكن إذا لم ينجح ذلك، سنحاول العمل الجاد ونأمل في الحصول على النقاط".

في الواقع، خسر بيرنلي مرة واحد فقط في آخر خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن ذلك أوضح فان دايك "نحن نعرف مدى قوتهم. عندما لعبنا أمامهم خارج ملعبنا، كانت مباراة صعبة للغاية. هم فريق قوي، يتميز بالضغط على المنافسين، لذا سوف تكون مواجهة صعبة. ولكننا نريد أن نثبت أنفسنا واننا نستحق المنافسة على اللقب، وكل ما نريده هو تحقيق النقاط الثلاث. يستحق بيرنلي كل الاحترام الذي يحظى به لأنهم فريق جيد، ويعملون بجد، والمدرب لديه طريقة معينة في اللعب تناسبه بشكل جيد للغاية، لذلك سيكون الأمر صعباً للغاية. ولكنني أعلم أنها ستكون صعبة للغاية بالنسبة لهم أيضًا. إذا كنا في المستوى المعتاد لنا، مثلما نريد أن نكون، فسنكون أمامنا فرصة كبيرة للحصول على النقاط، لكن لا يزال عليك أن تكون على هذا المستوى. نريد أن نكون على هذا المستوى، لذلك علينا أن نظهر ذلك فقط".