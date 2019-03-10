قائد ليفربول: ضغط سيتي على لقب الدوري يزيد من متعة الأمر

شدد جوردن هندرسون قائد ليفربول على أن لاعبي الريدز يستمتعون بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم ما يصاحبها من ضغوطات.

مع تبقي 9 مباريات على نهاية الدوري، يقبع ليفربول في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر، علما بأن الفريق الأحمر سيستضيف بيرنلي اليوم.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "اللعب لنادٍ بحجم ليفربول دائمًا ما يصاحبه ضغوطات كثيرة، ولكن هذا هو ما يجعلك تتشوق للعب هنا. كل اللاعبين في العالم يرغبون في اللعب لأكبر الأندية والمشاركة في أهم المباريات والاستمتاع بها. أعتقد أن هذا ما سنفتقده عندما نعتزل اللعب، ولذلك علينا الاستمتاع بهذه التحديات الآن".

وأضاف "لقد قلت إننا نريد بذل أقصى ما لدينا من الآن وحتى نهاية الموسم. الضغط الواقع علينا الآن في ظل المنافسة على لقب أحد أكبر بطولات الدوري في أوروبا يزيد من متعة الأمر، وبالتأكيد هو يختلف عن الضغط الذي تتعرض له الفرق التي تنافس على الهبوط على سبيل المثال. أرى أن الضغط الواقع علينا الآن هو في صالح الفريق، وعلينا الاستمتاع به".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق نتائجًا طيبة للغاية مع المدير الفني يورجن كلوب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو الذي لم يهزم إلا في مباراة وحيدة حتى الآن ضد مانشستر سيتي. وبينما يرى هندرسون أن أداء الفريق تطور كثيرًا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، يظل هذا التطور غير كاف بالنسبة للاعب الإنجليزي الدولي.

وأكمل هندرسون: "بكل تأكيد نسعى دائمًا للتحسن أكثر وأكثر، وأعتقد أن أداءنا تطور كثيرًا عن الموسم الماضي. الآن نريد أن نبذل كل ما في وسعنا للفوز بأكبر عدد من المباريات المتبقية لنا، وربما الفوز باللقب في النهاية".

وأتم "الدوري الإنجليزي دوري صعب للغاية، ونحن نعلم أن الفوز به لن يكون أمرًا سهلًا على الإطلاق. يجب علينا مواصلة العمل والسعي نحو تحقيق هدفنا. عندما أنظر إلى وضع النادي الحالي وغرفة الملابس والمدير الفني والجماهير، فأعتقد أن النادي ينتظره مستقبل مشرق. أرى أننا قريبون من الفوز باللقب الغائب عنا منذ فترة طويلة، وإن آجلًا أو عاجلًا سنفوز بالدوري الإنجليزي".