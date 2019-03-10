أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري إيقاف صبري رحيل ظهير أيسر الفريق وتحويله للتحقيق.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "صبري رحيل اعترض على الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "حلمي طولان المدير الفني للفريق عاقب صبري رحيل واستبعده من معسكر الفريق استعدادا للجونة".

وواصل "اللاعب سيوقع عليه غرامة مالية وفقا للائحة، وسيتم تحويله للتحقيق".

وفي إطار نفس الأزمة، تحدث وليد صلاح الدين مع أون سبورت، قائلا: "نُقدر موقف صبري رحيل ويمر بظروف صعبة خاصة بعدم مشاركته خلال فترته مع الأهلي، والآن هو مُتعجل في المشاركة وهو ما جعله يتصرف بشكل خاطئ".

وأكمل حديثه قائلا: "السيد سالم من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في مصر".

ووجه رسالة لخافيير أجيري مدرب منتخب مصر قائلا: "نريد من الجهاز النظرة قليلا على السيد سالم، هو لاعب رائع ويمتلك قدرات فنية وبدنية عالية للغاية".

وأتم "اعتراض صبري رحيل غير مقبول ولدينا لائحة صارمة بخصوص هذا الأمر، وللأسف موقفه اصطدم باللائحة. إيقاف وغرامة مالية كبيرة وتحويل للتحقيق".

وانضم صبري رحيل من الأهلي إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولم يشارك صبري رحيل في أي مباراة مع فريقه الاتحاد حتى الآن.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة.

ويستعد الفريق السكندري تحت قيادة محمد حلمي لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

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