بالفيديو – ميلان يتوغّل في مقاعد الأبطال بفوز شاق على كييفو

السبت، 09 مارس 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

لوكاس بيليا - ميلان

عزز ميلان مركزه الثالث في الدوري الإيطالي، بفوزه الصعب على كييفو فيرونا في ملعب مارك أنتونيو بينتيجودي، بالجولة 27 من المسابقة.

ميلان رفع رصيده إلى 51 نقطة، فيما تجمّد رصيد كييفو عند 10 نقاط في المركز 20 –الأخير-.

لوكاس بيليا وشيشتوف بيونتيك سجلا هدفي ميلان، فيما سجّل الفنلندي بيرباريم هيتيماي هدف كييفو.

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الروسونيري واصل سلسلة النتائج الرائعة، إذ أكمل 12 مباراة متتالية دون هزيمة.

ميلان افتتح التسجيل في الدقيقة 31 بركلة حرة مباشرة رائعة التنفيذ من لوكاس بيليا، عجَز أمامها ستيفانو سورينتينو حارس كييفو.

كييفو رفض الاستسلام، وتعادل في الدقيقة 41 برأسية هيتيماي بعد عرضية مهدي ليريس.

قبل أن يظهر بطل لومبارديا الجديد، بيونتيك، في الدقيقة 57، ويسجل هدف ميلان الثاني، خاطفا نقاط المباراة.

بيونتيك رفع رصيده في دوري هذا الموسم بقميصي جنوى وميلان إلى 19 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع فابيو كوالياريلا وكريستيانو رونالدو.

ميلان ابتعد مؤقتا عن إنتر ميلان الرابع بـ4 نقاط، في انتظار مواجهة النيراتزوري أمام سبال غدا الأحد.

بطل أوروبا 7 مرات يسعى للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2013\2014.

في المقابل، تأزَم موقف كييفو، إذ يبتعد عن أقرب مراكز البقاء بـ12 نقطة كاملة، مع إمكانية اتساع هذا الفارق بعد استكمال نتائج هذه الجولة.

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