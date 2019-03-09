بعد التعادل مع متذيل الترتيب في غياب حجازي.. وست بروميتش يُقيل مدربه

لم ينتظر مجلس إدارة نادي وست بروميتش ألبيون أكثر من ساعتين عقب التعادل مع إيسويتش تاون، ليُعلن إقالة دارين مور من منصبه كمدير فني للفريق.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وست بروميتش تعادل على ملعبه ووسط جماهيره بهدف لكل فريق أمام إيسويتش تاون في الجولة الـ 36 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وغاب محترفنا المصري أحمد حجازي عن المشاركة في المباراة بالكامل.

التعادل أوصل وست بروميتش للنقطة 61 متراجعا للمركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، بينما بقى إيسويتش تاون في المركز الأخير بـ 22 نقطة.

في آخر 12 مباراة لـ وست بروميتش في الدوري، لم يحقق الفريق الانتصار إلا 4 مرات فقط، وهو ما راه النادي سببا لـ الإقالة.

وأصدر وست بروميتش بيانا رسميا يعلن من خلاله إقالة دارين مور بسبب "سلسلة النتائج المخيبة للآمال والتي تسببت في ابتعاد ألبيون عن المنافسة على الصعود"، وفقا للبيان الرسمي.

نورتيش سيتي يغرد وحيدا في صدارة الجدول بـ 72 نقطة، يليه ليدز بـ 70 نقطة وشيفيلد يونايتد بـ 68 نقطة.

بعدهم، يأتي وست بروميتش بـ 61 نقطة ولكن الأزمة بأن الفريق أصبح مهددا أيضا بفقدان مركزه الرابع بسبب ميدلزبره صاحب الـ 58 نقطة مع مباراة متبقية له.

وأسند النادي مسؤولية قيادة وست بروميتش لـ جاميس شان مدرب فريق 21 سنة في النادي، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

اقرأ أيضا

بالفيديو – الأهلي يقع في الفخ الكونغولي "المعتاد".. فيتا يشعل المجموعة بهدف متأخر

جروس: تأجيل لقاء المقاولون؟ سيكون أفضل بكل تأكيد.. وتركيزنا على الفوز وليس فارق الأهداف

رغم معادلة السجل الأسوأ.. الأهلي بلا فوز خارجي في المجموعات = بطل إفريقيا مرتين

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي

مؤتمر لاسارتي: الخسارة غير عادلة أمام فيتا كلوب.. الأمور أصبحت مُعقدة ولكن

قبل لاسارتي.. كم مباراة احتاجها آخر 5 مدربين أجانب لـ الأهلي لتحقيق فوز خارجي

بعد 7 مباريات دون فوز خارجي.. هل اقترب الأهلي من كسر رقمه السلبي في إفريقيا