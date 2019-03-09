جوارديولا: مستمر مع سيتي لنهاية تعاقدي.. إلا إذا قرر النادي إقالتي

السبت، 09 مارس 2019 - 22:56

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

حسم جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الجدل حول مستقبله مع النادي الإنجليزي بعدما ترددت بعض الأخبار التي تشير إلى توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي.

وقال جوارديولا عقب فوز فريقه على واتفورد في الدوري: "لا يزال لدي موسمين مع مانشستر سيتي ولن أرحل عن النادي إلا إذا كان هناك قرارا بإقالتي".

وأضاف "أما إذا كان النادي يردني أن أستمر معه سأبقى".

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وانتقل للحديث عن المباراة قائلا "كنا أفضل بكثير من واتفورد والأهم هو أن هناك الكثير من اللاعبين يعملون بجد للحفاظ على مستواهم وهذا ما جعلنا نقدم مستوى مميز حتى الآن".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين مع اللاعبين لإجراء المزيد من التحركات دون كرة خاصة من قبل سيرجيو أجويرو، وهو بالفعل ما ساهم في تسجيل الأهداف".

وعن الهدف الجدلي الأول الذي سجله رحيم سترلينج رد جوارديولا "أنا آسف لكم إذا كان الهدف غير صحيح، ولكن قبل بداية الموسم كان مانشستر سيتي من الأندية التي وافقت على استخدام الـVAR وسط رفض أندية أخرى، ولكن بشكل عام سيتم استخدام تقنية الفيديو في الموسم المقبل وكل الفرق ستحصل على العدل".

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي ليواصل تمسكه بصدارة البريميرليج.

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