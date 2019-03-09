مدرب واتفورد: أنا محبط بسبب قرار الحكم في هدف مانشستر سيتي الأول

لم يستطع خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد إخفاء شعوره بالإحباط بسبب قرارات الحكم في خسارته أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة قال جارسيا لقناة بي تي سبورت: "لا أريد الحديث عن قرارات التحكيم ولكن ما حدث كان محبطا للغاية".

وأضاف "أعتقد أن الجميع شاهد ما حدث، أنا لا أنتقد الحكام ولن أفعل ذلك اليوم".

وأكمل "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ودافعنا بقوة وبجماعية وقدمنا أداء رائع وفي الشوط الثاني حدث ما حدث".

واحتسب حكم المباراة هدفا جدليا لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعدما سجل رحيم سترلينج وهو في موقف تسلل وأشار الحكم المساعد بإلغاء الهدف إلا أن الحكم قرر احتسابه بشكل غريب ووسط تعجب الجميع.