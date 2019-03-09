بالفيديو - قرار تحكيمي غير مفهوم.. مانشستر سيتي يسجل هدفا جدليا في واتفورد

السبت، 09 مارس 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج

شهدت مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، قرارا تحكيميا غير مفهوم.

انطلق الشوط الثاني على نتيجة التعادل 0-0، عندما مرر سيرخيو أجويرو كرة لـ زميله "المتسلل" رحيم سترلينج، والذي سجّل بدوره هدف فريقه الأول.

هدفُ رُفض من الحكم المساعد الذي أشهر رايته، قبل أن يتجه حكم الساحة بول تييرني لمناقشة مساعده، ويغيّر القرار إلى هدف في لقطة جدلية.

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وبينما انشغل لاعبو واتفورد بمحاولة استيعاب اللقطة الغريبة، تلقت شباكهم هدفا ثانيا بواسطة سترلينج مجددا، وبصناعة جديدة من أجويرو.. لكنه كان شرعيا هذه المرة.

الجناح الإنجليزي أضاف الهدف الشخصي الثالث في الدقيقة 60، بمجهود فردي رائع واختراق بارع لدفاعات الضيوف.

مانشستر سيتي واتفورد الدوري الإنجليزي سترلينج

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