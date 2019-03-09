رئيس الإسماعيلي: متولي رفض عرضا لتجديد تعاقده.. وشيلونجو وقع لـ3 مواسم ونصف

كشف إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي عن رفض محمود متولي مدافع الفريق لتجديد تعاقده مع الدراويش.

محمود متولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأوضح إبراهيم عثمان في تصريحات للصحفيين: "محمود متولي رفض العرض الأخير من الإسماعيلي لتجديد تعاقده مقابل 4 ملايين جنيه في الموسم".

وينتهي تعاقد محمود متولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الكروي المقبل 2019/2020 ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

متولي البالغ من العمر 26 عاما لعب خلال الموسم الحالي 18 مباراة مع الإسماعيلي في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

على جانب آخر أكد رئيس الدراويش "شيلونجو وقع على عقود جديدة مع الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف وبذلك سيستمر مع النادي".

وكان الإسماعيلي تعاقد مع شيلونجو من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأخيرا وبشأن موقف كريم بامبو قال عثمان "اللاعب حتى الآن لم يحدد موقفه سواء بالموافقة على تجديد تعاقده أم لا".