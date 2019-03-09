أتليتكو يستعد لـ يوفنتوس بفوزه "المفضل" على ليجانيس

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ليجانيس بهدف دون رد، على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيده أتليتكو إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط مؤقتا عن برشلونة المتصدر، فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 33 نقطة في المركز 13.

هدف المباراة الوحيد سجّله ساؤول نيجيز في الشوط الأول، ليبدأ رجال المدرب دييجو سيميوني الاستعداد لمباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ليجانيس دخلوا المباراة بقمصان لا تحمِل أسمائهم، بل أسماء أمهاتهم احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي وافق أمس الجمعة.

أتليتكو خاض مباراته رقم 50 إجمالا على ملعبه واندا متروبوليتانو، وحقق انتصاره رقم 36، في مقابل 10 تعادلات، و4 هزائم.

الروخيبلانكوس هو أكثر الفرق فوزا بنتيجة 1-0 في تاريخ الدوري الإسباني، بواقع 260 انتصارا، ويليه فالنسيا بـ249 فوزا.

سيميوني مدرب أتليتكو اختار إراحة مهاجمه ألفارو موراتا، والدفع بالكرواتي نيكولا كالينيتش.

الدربي المدريدي شهد ندية ومقاومة من الضيف ليجانيس، الذي منع أتليتكو من الوصول لشباكه حتى الدقيقة 50 عندما تحصّل أصحاب الأرض على ركلة جزاء من عرقلة كينيث أوميرو لـ أنخيل مارتين كوريا.

البديل ساؤول نيجيز انبرى للركلة، وفشل في تسجيلها أمام تصدٍ لـ أندري لونين حارس مرمى ليجانيس، إلا أن ساؤول نجح في عملية المتابعة وسجّل هدف اللقاء الوحيد.

أتليتكو يستعد لمواجهة يوفنتوس في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في تورينو، يوم الثلاثاء المقبل، بعد الفوز 2-0 ذهابا.