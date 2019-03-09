بالفيديو - صراع الهبوط يقترب من الحسم.. ليستر يضرب فولام بثلاثية وهزيمة جديدة لهدرسفيلد أمام بورنموث

السبت، 09 مارس 2019 - 19:38

كتب : FilGoal

بورنموث

اقترب صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي من الحسم قبل 8 جولات من نهاية المسابقة وذلك بعد خسارة الثنائي هدرسفيلد وفولام.

وتلقى هدرسفيلد تاون صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الهزيمة رقم 22 له هذا الموسم أمام بورنموث بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ30.

تقدم كالوم ويلسون لبورنموث في الدقيقة 20 ثم أضاف ريان فريزر الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 67.

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ووصل بورنموث إلى النقطة 37 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد هدرسفيلد عند النقطة 14 في المركز الأخير.

في مباراة أخرى حقق ليستر سيتي الفوز على فولام بثلاثية مقابل هدف.

تقدم المدافع يوري تليمانس للثعالب في الدقيقة 21 ثم تعادل فولام عن طريق فلويد أيتي في الدقيقة 51.

ثم جاء دور المهاجم المخضرم جيمي فاردي نجم ليستر سيتي ليحسم المباراة ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 78 و86.

وارتفع رصيد ليستر إلى النقطة 38 في المركز العاشر، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 17 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

أما المنافس الثالث على الهروب من منطقة الهبوط كاريف سيتي استطاع تحقيق الفوز على وست هام يونايتد بثنائية دون رد.

تقدم كارديف مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق جونيو هويليت، ثم أضاف فيكتور كامارسا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ووصل كارديف إلى النقطة 28 في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 39 في المركز التاسع.

الدوري الإنجليزي بورنموث كارديف سيتي فولام

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