انتهت - مانشستر سيتي (3) (1) واتفورد.. السماوي لا يزال في الصدارة

يستقبل مانشستر سيتي نظيره واتفورد على ملعب الاتحاد، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

الفريق السماوي يسعى لتعزيز صدارة المسابقة بمشاركة الجزائري رياض محرز من بداية المباراة.

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نهاية المباراة

ق 80: خروج أجويرو ونزول خيسوس

ق 66: هدف مثير لواتفورد من أول لمسة للثنائي البديل.. ديني يصنع وديوليفيو يسجل

ق 65: تغييران دفعة واحدة لفريق واتفورد بنزول تروي ديني وجيرارد ديوليفيو

ق.60 سترلينج يكمل الثلاثية بعد فاصل مهاري مميز

ق.50 رحيم سترلينج يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة جديدة من أجويرو

ق.46 رحيم سترلينج يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من سيرخيو أجويرو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة