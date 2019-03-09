انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3) (1) رايو

يستقبل برشلونة ضيفه رايو فاييكانو على ملعب كامب نو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

برشلونة يسعى لمواصلة حملته الناجحة للدفاع عن لقبه، وإعادة الفارق إلى 7 نقاط مع المطارد أتليتكو مدريد.

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نهاية المباراة

ق.82 برشلونة يضيف الهدف الثالث بواسطة لويس سواريز بعد عمل جماعي مميز مع البديل إيفان راكيتيتش

ق.50 ليونيل ميسي يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصّل عليها نيلسون سيميدو بعد عرقلة من جوردي أمات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جيرارد بيكيه يدرك التعادل لـ برشلونة بضربة رأسية بعد عرضية من ليونيل ميسي

ق.25 راؤول دي توماس يسجّل الهدف الأول لـ رايو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة