بالفيديو - بايرن "الممتع" يلتهم فولفسبورج بسداسية ويهز جدران دورتموند

انتزع بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني، بفوزه العريض على ضيفه فولفسبورج 6-0، بملعب أليانتس أرينا، بالجولة 25 من المسابقة.

بايرن رفع رصيده إلى 57 نقطة، وهو نفس رصيد دورتموند الفائز على شتوتجارت، لكنه تخطاه في فارق الأهداف وانتزع منه الصدارة.

فيما تجمّد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع.

أهداف بايرن سُجلت بواسطة روبيرت ليفاندوفسكي (مرتين)، سيرجي جنابري، خامس رودريجيز، توماس مولر، جوشوا كيميتش.

بايرن واصل سجله القياسي على ملعبه أمام فولفسبورج، إذ لم يخسر أمامه في الدوري الألماني بملعب أليانتس أرينا مطلقا.

المباراة شهدت تخطي ليفاندوفسكي لـ البيروفي كلاوديو بيتزارو على لائحة أعظم الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.

مهاجم فيردر بريمن الحالي سجّل 195 هدفا، وليفاندوفسكي سجّل الهدف رقم 196 متخطيا بيتزارو.

فيما صار الفرنسي فرانك ريبيري أول بديل يصنع 3 أهداف في الدوري الألماني منذ البدء في جمع الإحصائيات موسم 2004\2005.

أهداف بايرن الجميلة التي اكتسبت طابعا جماعيا، بدأت الدقيقة 34 عن طريق سيرجي جنابري بعد تمريرة توماس مولر.

الزعيم البافاري أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37 بواسطة ليفاندوفسكي، بعد تمريرة من جنابري صاحب الهدف الأول.

في الشوط الثاني واصل بايرن الحفلة، وأضاف الثالث بتسديدة رائعة من الكولومبي خامس رودريجيز.

المستبعد من منتخب ألمانيا، توماس مولر، رد على يواكيم لوف بهدف جميل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف جوشوا كيميتش أحد نجوم المباراة الهدف الخامس في الدقيقة 82.

وأخيرا اختتم ليفاندوفسكي الأهداف في الدقيقة 86.

وفي مباراة أخرى، فاز دورتموند على ضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ماركو رويس سجّل هدف دورتموند الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل يدرك مارك كيمبف التعادل في الدقيقة 72 لـ شتوتجارت.

الإسباني باكو ألكاسير أعاد دورتموند للتقدم في الدقيقة 84، فيما اختتم الأمريكي كريستيان بوليتسيتش الأهداف في الدقيقة 90.

فوز لم يكن كافيا لحفاظ دورتموند على الصدارة، إذ خسرها لصالح بايرن بفارق هدفين.