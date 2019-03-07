انتهت الدوري الأوروبي - تشيلسي (3) كييف (0).. ونابولي ينتصر بالثلاثة

مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بدأت اليوم الخميس. تشيلسي يلعب مع دينامو كييف ونابولي في مواجهة سالزبروج النمساوي.

وفي المباراة الثالثة بنفس التوقيت يلعب فالنسيا مع كراسوندار الروسي.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.

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تشيلسي ودينامو كييف (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق90: هودسون أودوي يسجل الثالث.

ق65: ويليااان يضيف الثاني للبلوز من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: تسديدة صاروخية من ألونسو بعد تمريرة من ويليان ولكن إلى جوار القائم الأيمن.

ق34: تسديدة قوية من بيدرو والحارس يتصدى.

ق25: جملة تكتيكية رائعة من رجال ساري تنتهي بتسديدة من ماركو ألونسو ويتصدى لها الحارس.

ق17: بيدرو رودريجيز يتقدم للبلوز من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من أوليفييه جيرو.

انطلاق اللقاء

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نابولي وريد بول سالزبورج (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق57: جيروم أونجويني يسجل بالخطأ الهدف الثالث في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18: فابيان رويز يضيف الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

ق10: أركاديوش ميليك يسجل هدف التقدم لنابولي.

انطلاق اللقاء

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فالنسيا وكراسنودار (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق63: كراسنودار يقلص الفارق عن طريق فيكتور كليسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24: رودريجو يعود من جديد ويسجل الثاني للخفافيش.

ق12: فالنسيا يتقدم على ضيفه الروسي عن طريق رودريجو.

انطلاق اللقاء