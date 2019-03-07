رسميا - ريال مدريد يعلن عن نتيجة الفحص الطبي لكارباخال وفاسكيز

أعلن الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد نتيجة التقرير الطبي للثنائي المصاب لوكاس فاسكيز وداني كارباخال، مع توقعات بغيابهما لمدة شهر.

وكشف بيان ريال مدريد الطبي عن إصابة كارباخال بكسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن.

أما فاسكيز فيعاني من تمزق من الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر، وكشف البيان الرسمي أن مدة الغياب تتحدد وفقا لاستجابة اللاعبين للعلاج.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدة غياب فاسكيز ستتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية أن غياب كارباخال سيكون لمدة أطول بين 4 إلى 6 أسابيع مقبلة.

وتعرض الثنائي فاسكيز وكارباخال للإصابة في مواجهة أياكس أمستردام الأخيرة والتي أطاحت بالنادي الملكي من دوري أبطال أوروبا بعد هيمنة أخر ثلاث سنوات.

وكان فينسيوس جونيور الجناح البرازيلي قد تعرض للإصابة في نفس المباراة وأعلن ريال مدريد عن غيابه لمدة شهر.