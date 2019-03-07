تقرير: رانييري أبرز المرشحين لتولي قيادة روما

دخل كلاوديو رانييري دائرة المدربين المرشحين لتولي قيادة فريق روما مع تكهنات اقتراب رحيل أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وكان روما قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بورتو 1-3 في ثمن نهائي البطولة.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن رانييري أصبح متفوقا على ترشيحات تولي كريستيان بانوتشي المهمة خلفا لـ دي فرانشيسكو.

وأشار التقرير إلى احتمالية إقالة دي فرانشيسكو خلال الأسبوع المقبل على أن يتولى المدرب الجديد القيادة قبل شهرين من نهاية الموسم.

وعن خروج روما من دوري أبطال أوروبا قال فابيو كابيللو المدير الفني الأسبق للفريق في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "دي فرانشيسكو يستحق الاستمرار حتى نهاية الموسم".

وأضاف "لا أحد سيقوم بمعجزة في تلك الفترة القصيرة، فلتنتظر الإدارة حتى نهاية الموسم".

وتابع "رأيي الشخصي استمرار دي فرانشيسكو حتى نهاية الموسم، هو شخص مخلص ومكافح".

وأتم كابيللو تصريحاته "أتفق مع دانييل دي روسي أن المباراتين المقبلتين يبدو أنهما لمصلحة روما على الورق، ويجب على الفريق أن يحصل على ست نقاط"

وكان رانييري قد تعرض للإقالة منذ أيام خلال تدريبه لفريق فولام الإنجليزي الذي يصارع من أجل الاستمرار في الدوري الإنجليزي.