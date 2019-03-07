تقرير: رانييري أبرز المرشحين لتولي قيادة روما

الخميس، 07 مارس 2019 - 15:37

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري

دخل كلاوديو رانييري دائرة المدربين المرشحين لتولي قيادة فريق روما مع تكهنات اقتراب رحيل أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وكان روما قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بورتو 1-3 في ثمن نهائي البطولة.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن رانييري أصبح متفوقا على ترشيحات تولي كريستيان بانوتشي المهمة خلفا لـ دي فرانشيسكو.

أخبار متعلقة

رئيس روما: سئمت هذا الهراء.. حتى مع الفيديو سرق منا التأهل مرة أخرى! بالفيديو - بعد أشواط إضافية ماراثونية.. بورتو يخطف بطاقة تأهل قاتلة من روما انتهت #ليلة الأبطال - بورتو (2) روما (1).. التأهل للتنانين بالفيديو - النسور تفتك بالذئاب.. لاتسيو سيد العاصمة بثلاثية في روما

وأشار التقرير إلى احتمالية إقالة دي فرانشيسكو خلال الأسبوع المقبل على أن يتولى المدرب الجديد القيادة قبل شهرين من نهاية الموسم.

وعن خروج روما من دوري أبطال أوروبا قال فابيو كابيللو المدير الفني الأسبق للفريق في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "دي فرانشيسكو يستحق الاستمرار حتى نهاية الموسم".

وأضاف "لا أحد سيقوم بمعجزة في تلك الفترة القصيرة، فلتنتظر الإدارة حتى نهاية الموسم".

وتابع "رأيي الشخصي استمرار دي فرانشيسكو حتى نهاية الموسم، هو شخص مخلص ومكافح".

وأتم كابيللو تصريحاته "أتفق مع دانييل دي روسي أن المباراتين المقبلتين يبدو أنهما لمصلحة روما على الورق، ويجب على الفريق أن يحصل على ست نقاط"

وكان رانييري قد تعرض للإقالة منذ أيام خلال تدريبه لفريق فولام الإنجليزي الذي يصارع من أجل الاستمرار في الدوري الإنجليزي.

روما رانييري

نرشح لكم

أخر الأخبار

باهر المحمدي: البطولة الإفريقية كانت قاسية على الإسماعيلي 6 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر يانيفسكي: الحظ وقف أمام الإسماعيلي رغم عروضنا الطيبة.. ولدينا مباراتين لتحسين الصورة 21 دقيقة | إفريقيا
رسميا - ريال مدريد يعلن عن نتيجة الفحص الطبي لكارباخال وفاسكيز 25 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – جلسة بين جروس واللاعبين.. وانتظام عبد الغني وحسن 44 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد.. إمكانية استبعاده وفرص استمراره داخل البطولة ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي فى بيان رسمى يؤكد احترامه لقرار الأمن بخوض لقاء مازيمبى بدون جماهير ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي

قد ينال إعجابك