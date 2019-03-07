ريبيري: واثقون في قدراتنا أمام ليفربول.. نحن بايرن ميونيخ

الخميس، 07 مارس 2019 - 14:55

كتب : FilGoal

فرانك ريبيري - بايرن ميونيخ

كشف فرانك ريبيري الجناح الفرنسي لنادي بايرن ميونيخ عن جاهزية فريقه التامة لعبور ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريبيري في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "متفائلون ونفكر بطريقة إيجابية، كما أننا سنلعب المباراة على أرضنا".

أخبار متعلقة

لوف يستبعد ثلاثي بايرن من حساباته في المنتخب الألماني "خطوة أخرى للأمام".. رسميا - بايرن يجدد عقد جنابري حتى 2023 ألم الأسنان هو السبب؟ "معجزة هيرتا" قد تعيد روبن إلى بايرن ميونيخ نيفيل: أنصح ليفربول بتوديع الأبطال أمام بايرن

وأضاف "ليفربول فريق قوي جدا، لكننا بايرن ميونيخ. نحن واثقون في قدراتنا، ولا نخشى ليفربول".

ريبيري أتبع "إذا لعبنا معا وقاتلنا، حينها سيكون باستطاعتنا تجاوزهم إلى ربع النهائي. نحن نملك فرصة حقيقية".

الجناح الفرنسي أكمل "المباراة أمام ليفربول ستكون مهمة جدا، أنا حقا متحفز لهم. اللعب في دوري أبطال أوروبا له شعور خاص، وفيه أجواء مختلفة".

وأتم "أنا جاهز للمباراة، وسأستطيع المشاركة فيها. القرار النهائي يعتمد على نيكو كوفاتش، لكننا نملك علاقة قوية وثقة متبادلة".

كانت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ في إنجلترا قد انتهت بالتعادل السلبي.

ليلة الأبطال ليفربول بايرن ميونيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

باهر المحمدي: البطولة الإفريقية كانت قاسية على الإسماعيلي 6 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر يانيفسكي: الحظ وقف أمام الإسماعيلي رغم عروضنا الطيبة.. ولدينا مباراتين لتحسين الصورة 21 دقيقة | إفريقيا
رسميا - ريال مدريد يعلن عن نتيجة الفحص الطبي لكارباخال وفاسكيز 25 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – جلسة بين جروس واللاعبين.. وانتظام عبد الغني وحسن 44 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد.. إمكانية استبعاده وفرص استمراره داخل البطولة ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي فى بيان رسمى يؤكد احترامه لقرار الأمن بخوض لقاء مازيمبى بدون جماهير ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي

قد ينال إعجابك