ريبيري: واثقون في قدراتنا أمام ليفربول.. نحن بايرن ميونيخ

كشف فرانك ريبيري الجناح الفرنسي لنادي بايرن ميونيخ عن جاهزية فريقه التامة لعبور ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريبيري في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "متفائلون ونفكر بطريقة إيجابية، كما أننا سنلعب المباراة على أرضنا".

وأضاف "ليفربول فريق قوي جدا، لكننا بايرن ميونيخ. نحن واثقون في قدراتنا، ولا نخشى ليفربول".

ريبيري أتبع "إذا لعبنا معا وقاتلنا، حينها سيكون باستطاعتنا تجاوزهم إلى ربع النهائي. نحن نملك فرصة حقيقية".

الجناح الفرنسي أكمل "المباراة أمام ليفربول ستكون مهمة جدا، أنا حقا متحفز لهم. اللعب في دوري أبطال أوروبا له شعور خاص، وفيه أجواء مختلفة".

وأتم "أنا جاهز للمباراة، وسأستطيع المشاركة فيها. القرار النهائي يعتمد على نيكو كوفاتش، لكننا نملك علاقة قوية وثقة متبادلة".

كانت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ في إنجلترا قد انتهت بالتعادل السلبي.