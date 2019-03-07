كرة يد - الأهلي وسموحة يمثلان مصر ببطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.. ومنافسة تونسية

الخميس، 07 مارس 2019 - 11:58

كتب : محمد سمير

أبرز صور تتويج فريق الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا للرجال والسيدات للأندية أبطال الكؤوس والمقرر إقامتها بمدينة وجدة المغربية.

ويمثل مصر في البطولة ناديي الأهلي "حامل لقب النسخة الماضية" وسموحة بطل كأس مصر الموسم الماضي.

وتقام البطولة بمدينة وجدة المغربية عقب لقاء السوبر الإفريقي في الفترة من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

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ويقام السوبر الإفريقي لكرة اليد يوم 4 أبريل بين الأهلي والزمالك ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته بالسعودية.

وينافس الأهلي وسموحة ببطولة الأندية لأبطال الكؤوس 14 فريقا بخلاف الفريقين المصريين.

وأبرز الفرق المنافسة للثنائي المصري، فريقا تونس الترجي والنجم الساحلي.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الأندية لأبطال الكؤوس والتي أقيمت في مصر، بالفوز على الاتحاد الليبي في المباراة النهائية.

ويأتي فريق المجمع البترولي في صدارة الأندية المحققة للقب برصيد 9 مرات يليه الزمالك والإفريقي التونسي ولكل منهما 5 ألقاب.

أما الأهلي فيتساوى مع الترجي التونسي ولكل منهما 3 ألقاب، وحصد الأهلي لقب أخر نسختين.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية من بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس إلى السوبر الإفريقي المقرر له الموسم المقبل.

الأهلي كرة يد سموحة

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