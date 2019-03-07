تقرير: مجموعة عربية تقترب من الاستثمار في ميلان

الخميس، 07 مارس 2019 - 11:30

كتب : FilGoal

باكيتا - ميلان - كالياري - الدوري الإيطالي

تدرس مجموعة عربية شراء حصة لا تزيد على 30 في المائة من نادي ميلان للاستثمار في الروسونيري بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت فإنه رغم تقديم إليوت مانجمنت ضمانات قوية لإدارة ميلان دون استثمار أجنبي، إلا أن الاستثمار العربي قريب من الروسونيري.

وكشف التقرير الإيطالي أن مجموعة عربية لم تذكر اسمها تدرس الاستثمار في ميلان الفترة المقبلة، ولم تتخذ القرار النهائي حتى الآن.

أخبار متعلقة

تقرير: ميلان بدأ مفاوضات تجديد عقد دوناروما بالفيديو - ميلان يسقط ساسولو بهدف عكسي ويقتنص المركز الثالث في إيطاليا - ميلان يحقق ما لم يحدث منذ 7 سنوات بعد الفوز على ساسولو هل ألمح مورينيو لعودته إلى إنتر ميلان؟

وأشار التقرير إلى أن تلك الصفقة إذا تمت ستجعل مجموعة إليوت تسيطر على النادي وتستفيد من تقسيم التكاليف مع المستثمرين العرب.

وكانت تقارير إيطالية قد أفادت منذ فترة في الموسم الماضي برغبة أحد أفراد العائلة المالكة في دبي بشراء ميلان.

ويقع ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب المركز الرابع.

ميلان مستثمرين عرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: مجموعة عربية تقترب من الاستثمار في ميلان 27 دقيقة | أوروبا
انتصار يونايتد.. رابع أفضل عودة في تاريخ دوري الأبطال 40 دقيقة | أوروبا
أمم إفريقيا 1986.. والكلمة العليا للمدرب الأجنبي 50 دقيقة | إفريقيا
حارس إنجلترا: قلت لنفسي لن أدع صلاح يسجل في مرماي ساعة | أوروبا
فرديناند وأوين يتفقان: ركلة الجزاء التي حصل عليها يونايتد ليست صحيحة ساعة | أوروبا
تياجو سيلفا يطلب العفو من الجمهور: إنه عار 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك