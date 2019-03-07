تقرير: مجموعة عربية تقترب من الاستثمار في ميلان

تدرس مجموعة عربية شراء حصة لا تزيد على 30 في المائة من نادي ميلان للاستثمار في الروسونيري بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت فإنه رغم تقديم إليوت مانجمنت ضمانات قوية لإدارة ميلان دون استثمار أجنبي، إلا أن الاستثمار العربي قريب من الروسونيري.

وكشف التقرير الإيطالي أن مجموعة عربية لم تذكر اسمها تدرس الاستثمار في ميلان الفترة المقبلة، ولم تتخذ القرار النهائي حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن تلك الصفقة إذا تمت ستجعل مجموعة إليوت تسيطر على النادي وتستفيد من تقسيم التكاليف مع المستثمرين العرب.

وكانت تقارير إيطالية قد أفادت منذ فترة في الموسم الماضي برغبة أحد أفراد العائلة المالكة في دبي بشراء ميلان.

ويقع ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب المركز الرابع.