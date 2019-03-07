فرديناند وأوين يتفقان: ركلة الجزاء التي حصل عليها يونايتد ليست صحيحة

اتفق ريو فرديناند ومايكل أوين النجمان السابقان لمانشستر يونايتد على أن ركلة الجزاء التي أهلت الفريق إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ليست صحيحة.

وقال فرديناند عبر قناة بي.تي.سبورت:"لا أعتقد أنها ركلة جزاء لكن المدافع يعاقب على إعطاء ظهره للكرة في مثل هذه المواقف".

أما أوين فقال:"برأي متوازن لا أعتقد أنها ركلة جزاء ولو بعد مليون سنة. ليست ركلة جزاء بالنسبة لي أو لأي أحد في هذه الغرفة".

كانت النتيجة في ملعب بارك دي برينس تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 والتي تصب في صالح سان جيرمان الذي تفوق في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

لكن الكرة لمست يد المدافع بريسنل كيمبيمبي ليستعين الحكم بالفيديو ثم يحتسب ركلة جزاء متأخرة اقتنص بها يونايتد التأهل في قلب باريس.

وأضاف فرديناند السعيد بفوز فريقه السابق "لم تكن لدي ثقة في هؤلاء الأولاد ليقوموا بالمهمة، مع غياب 10 أولاد، لم أتوقع هذه النتيجة بعد الأداء الذي قدمه سان جيرمان في لقاء الذهاب".

وواصل "أولي جونار سولشاير (مدرب يونايتد) كان شجاعا في اختياراته، كان لديه 3 مراهقين في الملعب. شخصية هؤلاء اللاعبين ستزداد ثقة في الملعب بعد مرورهم بلحظات عصيبة مثل هذه. أولي أعاد الثقة للفريق. كان الناس يشكون في قدرات روميلو لوكاكو، إنه واحد من بين كثيرين أعادوا اكتشاف أنفسهم".

وأشاد أوين بالعمل الذي قام به سولشاير في قلعة أولد ترافورد بالقول:"حين أجريت القرعة قلت إن يونايتد فرصته تكاد تكون معدومة. كانوا يلعبون كرة سيئة مع جوزيه مورينيو، لم تكن لديهم فرصة. تغير الأمر تماما، الروح تغيرت بالكامل، تأهلهم بهذه الطريقة الليلة أمر مخيف".