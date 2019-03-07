نيفيل مازحا: سولشاير سيحدد مدة عقده مع يونايتد والراتب كذلك

الخميس، 07 مارس 2019 - 08:38

كتب : FilGoal

سولشاير

يعتقد جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق أن أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت الحالي للفريق فعل كل شيء ممكن ليقنع إدارة النادي بأنه الأمثل لمهمة الرجل الأول في قلعة أولد ترافورد.

وقال نيفيل عبر قناة فياسبورت النرويجية بعد فوز الفريق على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء:"سيحظى بمهمة الرجل الأول حتما. أعتقد أنها مسألة وقت وأن النادي سيلتزم بالوقت المناسب. لا أراهم يعلنون مبكرا لأن لدى الفريق لقاء هام يوم الأحد أمام أرسنال. لماذا تشتت الفريق قبل المباراة؟ لن تفعل ذلك".

وواصل نيفيل عن إسناد يونايتد للمهمة بشكل مستمر لسولشاير "لا أشك في الأمر حتى قبل المباراة. الآن بعد الفوز، يستطيع تحديد مدة العقد والراتب، يستطيع وضع تمثال خارج الملعب في المكان الذي يريد. يستطيع فعل ما يحلو له".

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انتصار جديد حققه يونايتد مع سولشاير لكن هذه المرة أقصى سان جيرمان خارج البطولة بعدما كان التأهل بين يدي لاعبي بطل فرنسا.

بعد خسارة يونايتد لقاء الذهاب في ملعبه بهدفين فاز في عاصمة النور بنتيجة 3-1 ليطيح بسان جيرمان من الدور ثمن النهائي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز يونايتد 2-1 وتأهل سان جيرمان بتفوقه في مجموع المواجهتين لكن ركلة جزاء متأخرة ترجمها ماركوس راشفورد إلى هدف فرضت الصمت على مناصري سان جيرمان في ملعب بارك دي برينس.

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