ماركينيوس ينفجر: لنكن رجالا ونتحمل خطأنا

رغم الحزن الشديد على وداع البطولة بعدما كان التأهل قاب قوسين أو أدنى إلا أن ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان يلوم نفسه وزملائه على إهدار فرصة إقصاء مانشستر يونايتد.

وقال البرازيلي في تصريحات صحفية بعد اللقاء:"لا نسامح أنفسنا على هذه المباراة. علينا التحليل والتفكير وأن نكن رجالا. إنها لحظة صعبة".

وواصل لاعب الوسط "كان لابد تقديم كل شيء في الملعب. الآن انتهى الأمر، لا يجب القول: عليك فعل هذا أو ذاك. إنها تفاصيل هامة، وهكذا الحال دائما في أعلى مستوى. أعتقد الوقت غير مناسب للحديث بكثرة. مثلما نقول في البرازيل، حان الوقت لنأكل قذارتنا".

وأتم "إنها لحظة سيئة وعلينا مواصلة العمل".

فرط ماركينيوس ورفاقه في أسبقية ثمينة بعد فوزهم في أولد ترافورد بهدفين ليودعوا المسابقة بالخسارة في ملعبهم يوم الأربعاء بنتيجة 3-1.

وكان الإقصاء صعبا وقاسيا بعدما استعان الحكم بالفيديو لاحتساب ركلة جزاء للضيوف في الدقائق الأخيرة.

تسيد سان جيرمان اللقاء لكن أخطاء ساذجة كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.