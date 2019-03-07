أشلي يونج: لم نتوقع احتساب ركلة الجزاء.. وهتفت باسم سولشاير في غرفة الملابس

الخميس، 07 مارس 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

أشلي يونج

اعترف أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد بعدم توقع لاعبي فريقه احتساب ركلة جزاء لهم أمام باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة من المواجهة المثيرة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد المعجزة وفاز خارج ملعبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أشلي يونج عقب المباراة: "لا أجد كلمات لوصف ما حدث، كان يجب أن نتحلى بالإيمان ونثق في قدرتنا على التأهل لتحقيق الفوز".

أخبار متعلقة

بالفيديو – "تسلق الجبل" تم بنجاح.. يونايتد يصنع معجزته ويقصي سان جيرمان بالفيديو - بعد أشواط إضافية ماراثونية.. بورتو يخطف بطاقة تأهل قاتلة من روما تقرير أرجنتيني: رامون دياز مطلوب في نادي ليبرتاد الباراجواياني بالفيديو - بوفون يقدم هدية بعد تسديدة راشفورد المباغتة.. لوكاكو يسجل مجددا

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "كنا نعرف جيدا أننا لا نمتلك الكرة كثيرا وطبقنا خطة المدرب سولشاير التي تدربنا عليها في الشهور الماضية".

وأكمل "قدمنا عمل ممتاز لا يصدق مع المدرب سولشاير الذي عمل معنا لفترة قصيرة جدا".

وشدد المدافع الإنجليزي "الجميع كان على يقين وإيمان بقدرتنا على التأهل وهذا سر تحقيق الفوز".

وكشف أشلي يونج "بعد المباراة كنت أتغنى باسم سولشاير في غرفة خلع الملابس، جاء لنا كمدرب جديد وجاءت معه شحنة معنوية قوية جعلت الفريق يؤدي في الملعب بشكل جماعي وليس فردي ومنح جميع اللاعبين حرية التعبير عن مهارتهم وفقا لطريقة لعب الفريق، ولكن قبله لم يكن لدينا الرغبة والحماس كما يجب".

واستمر في حديثه "المباراة كانت صعبة للغاية وفي بعض الأحيان الأمور لم تسر كما كنا نريد ولكن بين الشوطين تحدثنا معا وقولنا أن الشوط الثاني طويل ولا يجب أن نسجل مبكرا، نحتاج فقط أن نسجل في أي وقت لنتأهل".

وعن ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة قال أشلي يونج "بكل صراحة كنا نظها ركلة ركنية ولكن الأمور سارت معنا بهذه الطريقة".

وأتم تصريحاته "نستحق الفوز والتأهل، وأنا الآن أشعر بالساعدة مثل الطفل الصغير".

مانشستر يونايتد آشلي يونج دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

لعنة بوفون وشيء يحدث لأول مرة في أبرز أرقام الانتصار التاريخي ليونايتد على سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة.. أرسنال وتشيلسي في الدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
الخليفي: من السهل احتساب ركلة جزاء كتلك أمام باريس ومن الصعب أمام فرق أخرى ساعة | دوري أبطال أوروبا
سولشاير يشرح كيف قاد يونايتد لـ"ريمونتادا" ضد سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
فضل: مصر جاهزة بـ10 ملاعب لكأس الأمم.. وأسوان خارج الحسابات ساعة | الدوري المصري
نيمار غاضبا: يويفا اختار من لا يفقهون في كرة القدم لمراجعة قرارات تقنية الفيديو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك