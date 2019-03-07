أشلي يونج: لم نتوقع احتساب ركلة الجزاء.. وهتفت باسم سولشاير في غرفة الملابس

اعترف أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد بعدم توقع لاعبي فريقه احتساب ركلة جزاء لهم أمام باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة من المواجهة المثيرة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد المعجزة وفاز خارج ملعبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أشلي يونج عقب المباراة: "لا أجد كلمات لوصف ما حدث، كان يجب أن نتحلى بالإيمان ونثق في قدرتنا على التأهل لتحقيق الفوز".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "كنا نعرف جيدا أننا لا نمتلك الكرة كثيرا وطبقنا خطة المدرب سولشاير التي تدربنا عليها في الشهور الماضية".

وأكمل "قدمنا عمل ممتاز لا يصدق مع المدرب سولشاير الذي عمل معنا لفترة قصيرة جدا".

وشدد المدافع الإنجليزي "الجميع كان على يقين وإيمان بقدرتنا على التأهل وهذا سر تحقيق الفوز".

وكشف أشلي يونج "بعد المباراة كنت أتغنى باسم سولشاير في غرفة خلع الملابس، جاء لنا كمدرب جديد وجاءت معه شحنة معنوية قوية جعلت الفريق يؤدي في الملعب بشكل جماعي وليس فردي ومنح جميع اللاعبين حرية التعبير عن مهارتهم وفقا لطريقة لعب الفريق، ولكن قبله لم يكن لدينا الرغبة والحماس كما يجب".

واستمر في حديثه "المباراة كانت صعبة للغاية وفي بعض الأحيان الأمور لم تسر كما كنا نريد ولكن بين الشوطين تحدثنا معا وقولنا أن الشوط الثاني طويل ولا يجب أن نسجل مبكرا، نحتاج فقط أن نسجل في أي وقت لنتأهل".

وعن ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة قال أشلي يونج "بكل صراحة كنا نظها ركلة ركنية ولكن الأمور سارت معنا بهذه الطريقة".

وأتم تصريحاته "نستحق الفوز والتأهل، وأنا الآن أشعر بالساعدة مثل الطفل الصغير".