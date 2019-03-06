انتهت #ليلة الأبطال - بورتو (2) روما (1).. التأهل للتنانين

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبورتو يستقبل روما على ملعب الدراجاو.

يونايتد خسر جولة الذهاب بهدفين نظيفين، وفي المباراة الأخرى انتصر روما على بورتو 2-1.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين.

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باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا)

انتهت.. التأهل للشياطين

ق93: هدف قاااااتل ليونايتد يضمن لهم التأهل من ركلة جزاء راشفورد.

ق92: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء ليونايتد في الوقت القاتل بعد لمسة يد على كيمبيبي.

ق84: مبابي كاد يسجل التعادل ولكن دي خيا ثم القائم الأيمن من تسديدة دي ماريا يحرمان الباريسيين من التعادل

ق65: دي ماريا يسجل هدف ولكن راية التسلل تلغيه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: لوكاكوووو يضيف الهدف الثاني مستغلا تسديدة عائدة من بوفون.

ق21: تسديدة صاروخية رائعة من دي ماريا تمر إلى جوار القائم الأيسر.

ق20: جملة ثلاثية من التمريرات للاعبي باريس تنتهي بتسديدة لبيرنات ولكن دي خيا يتألق ويتصدى.

ق12: خوان بيرنااات يتعادل لباريس مستغلا كرة عرضية من الناحية اليمنى.

ق3: لوكاكووو يستغل خطأ كيرير في التمرير ويراوغ بوفون ويسجل الهدف الأول.

انطلاق اللقاء

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بورتو روما (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا)

انتهت

ق117: جووووول للدراجاو عن طريق أليكس تيليس.

ق116: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لبورتو بعد جذب لقميص لاعب الفريق البرتغالي داخل منطقة الجزاء.

الشوط الإضافي الأول انتهى، وبداية الشوط الإضافي الثاني

الوقت الأصلي انتهى، إلى الأشواط الإضافية.

ق53: موسى ماريجا يسجل هدف التقدم لبورتو مجددا ليتعادلا في النتيجة بعدما انتهى الذهاب 2-1.

ق49: رأسية خطيرة من سواريس ولكن فوق العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: تسديدة قوية من بورتو يتصدى لها أوليسن.

ق37: ركلة جزاء لروما، ينبري لها دي روسي ويسجلها في شباك كاسياس

ق27: بورتو يسجل هدف التقدم على روما مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليسرة ليودعها فرانشيسكو سواريز.

انطلاق اللقاء