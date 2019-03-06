استدعاء شيلونجو للانضمام إلى منتخب نامبيا في معسكر مارس

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 17:13

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو

قرر الجهاز الفني لمنتخب نامبيا بقيادة ريكاردو مانبتي اختيار بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في قائمة الفريق بمعسكر مارس.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويستعد منتخب نامبيا لمواجهة زامبيا يوم 23 مارس الجاري، في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

ويقع منتخب نامبيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية بينما يحتل زامبيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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وتضم قائمة منتخب نامبيا 28 لاعبا استعدادا لمواجهة زامبيا، وهناك حظوظ قوية للمنتخب النامبي في التأهل.

وينضم مهاجم الدراويش إلى معسكر منتخب بلاده عقب مشاركته مع الإسماعيلي أمام الإفريقي يوم 16 مارس بختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولعب شيلونجو 11 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

الإسماعيلي شيلونجو نامبيا

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