ستام يدرب فينورد

أعلن فينورد الهولندي تولي ياب ستام الإدارة الفنية للفريق بداية من يونيو المقبل.

ويقود ستام تدريب فينورد خلفا لجيوفاني فان برونكهورست، والذي أعلن رحيله عن قيادة الفريق بنهاية الموسم.

وكان فان برونكهورست قاد فينورد للتتويج بالدوري موسم 2016-2017 ليستعيد اللقب الغائب منذ عام 1999.

كما توج فان برونكهورست بكأس هولندا مرتين.

يذكر أن ستام يقود فريق زفوله حاليا، بعدما قاد ريدينج الإنجليزي وقاده للتأهل لجولة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فينورد المركز الثالث في الدوري الهولندي برصيد 46 نقطة بفارق 15 نقطة عن إيندهوفن المتصدر.

فيما يحتل زفوله المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الـ16 الذي يقود صاحبه للمشاركة في جولة لتحديد الهابطين.

ويمتلك ستام الذي يعد واحدا من أفضل المدافعين الهولنديين في التاريخ مسيرة رائعة كلاعب حيث لعب لصفوف إيندهوفن ومانشستر يونايتد ولاتسيو وميلان قبل الاعتزال بقميص أياكس.