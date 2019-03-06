المصري يطالب أبو ريدة بالتدخل لصرف مكافأة الكونفدرالية

يواجه مجلس إدارة النادي المصري أزمة سيولة مالية، مما تسبب في تأخر سداد بعض الالتزامات المستحقة للاعبيه وطالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بالتدخل لصرف مكافأة الكونفدرالية.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري: "بالفعل هناك مستحقات لم تسدد لنادي النصر في صفقة التعاقد مع اللاعب إسلام عيسى".

وتابع "كما نسابق الزمن لإنهاء مديونية اللاعب النيجيري جوني آنيكي".

وأضاف: "موارد النادي المصري ضئيلة وغير ثابتة، ننتظر قسطا من الشركة الراعية لم يسدد منذ أول أكتوبر الماضي، كما لم نصرف مكافأة النادي من المشاركة في كأس الكونفدرالية".

وأوضح: "ننتظر 300 ألف دولار من الكاف بعد تأهلنا للدور نصف النهائي العام الماضي، وأطالب رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بالتدخل لدى الاتحاد الإفريقي حتى نصرف هذه المكافأة ونسدد مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية ومديونيات لجهات أخرى".

وأشار طارق هاشم إلى أن رئيس النادي سمير حلبية تبرع بمبلغ قيمته مليون و200 ألف جنيه لخزينة المصري، كما دفع نائب الرئيس محمد الخولي 300 ألف جنيه وهو نفس المبلغ الذي دفعه أحمد الشملة عضو المجلس.

ولفت إلى أن هذه التبرعات محاولة من مسؤولي النادي لسداد مكافآت الفوز للاعبين ورواتب الجهاز الفني.