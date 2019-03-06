رسميا - إيقاف توريرا ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 13:36

كتب : محمد سمير

لوكاس توريرا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا عن إيقاف لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال ثلاث مباريات بعد واقعة الطرد المباشر.

لوكاس توريرا

النادي : أرسنال

أرسنال

وكان توريرا قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 95 من مواجهة أرسنال وتوتنام التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك بسبب الخشونة.

ويستأنف أرسنال على قرار الاتحاد الإنجليزي من أجل تقليص العقوبة التي تحرم الفريق من خدمات اللاعب الأوروجوياني لمدة ثلاث مباريات.

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وبذلك يغيب توريرا عن استضافة أرسنال لفريق مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، ومواجهة نيوكاسل يونايتد وأخيرا عن مباراة إيفرتون.

ويستعد أرسنال غدا الخميس لمواجهة فريق رين في فرنسا ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويقع أرسنال في المركز الخامس من الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا للنسخة المقبلة.

لوكاس توريرا أرسنال الدوري الأوروبي

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